التعليم تنفى السماح لطلبة الثانوية أداء الامتحانات مرة ثانية لتحسين المجموع

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وتواصل المركز، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لطلاب شهادة الثانوية العامة لعام 2020-2021 بفرصة ثانية لأداء الامتحانات حال الرغبة فى تحسين مجموعهم، مُوضحةً أنه لن يتم تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة خلال العام الدراسى الجارى 2020-2021، حيث يتطلب تطبيقه تعديلاً تشريعيًا على قانون التعليم، وهو ما يتم العمل عليه فى الوقت الحالى، مُشيرةً إلى أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول خلال شهر يوليو 2021، والثانى خلال شهر أغسطس 2021.
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 27963273/ 02.
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