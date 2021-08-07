وزير التنمية يصل محافظة بورسعيد لافتتاح عدد من المشروعات

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة وفى إطار إبراز جهود الدولة على أرض محافظة بورسعيد.
وكان فى استقبال شعراوى، عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.
ومن جانبه رحب "محافظ بورسعيد" بوزير التنمية المحلية، موجها الشكر له على متابعته المستمرة لمشروعات المحافظة، وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ كبرى المشروعات القومية والخدمية التى تحقق الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
ووجه وزير التنمية المحلية، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيداً بجهوده والعمل الدؤوب والمتواصل لخدمة أبناء المحافظة وتنفيذ خطط التنمية فى كافة القطاعات، حتى وصلت بورسعيد لهذه المرحلة من التقدم الحضارى.
وتشمل زيارة وزير التنمية المحلية لبورسعيد، عقد اجتماع بديوان عام المحافظة لاستعراض تطورات الأعمال بعدد من المشروعات الخدمية، يعقبها جولة لمحافظ بورسعيد برفقة وزير التنمية المحلية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الكبرى الخدمية والتنموية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا.
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