لمدة 15 يوما.. المسيحيون فى رحاب صوم العذراء مريم

جدة - نرمين السيد - ولهذا الصوم أهمية كبيرة عند المسيحيين نظرا لما تمثله السيدة العذراء من مكانة خاصة فى قلوبهم، فهى الأم الحنون، الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، كلية الطهر والقداسة، أم المخلص، أم النور، الملكة أم الملك، ستنا مريم.

أما عن الأصل التاريخى لصوم السيدة العذراء فيقول الباحث الكبير ماجد كامل عضو لجنة التاريخ القبطى، إن الآراء تعددت وتنوعت حول أصل الصوم، ومن ذلك يوجد رأى يقول إن السيدة العذراء نفسها هى التى أسست هذا الصوم؛ فبعد صعود السيد المسيح إلى السماء، واظبت السيدة العذراء على الذهاب إلى قبر السيد المسيح تتعبد وتصلى هناك، فكانت يتبعنها عذارى كثيرات اتخذن منها أما ومرشدة، وهذه شكلت جماعة من المتعبدات عرفن بـ"عذارى جبل الزيتون" عشن حياة الرهبنة والصلاة والمواظبة على الصلاة والصوم، ومن هنا عرف بصوم السيدة العذراء، لأن السيدة العذراء نفسها هى التى صامته.

رأى آخر يقول إن السيدة العذراء تنيحت "أى توفيت" فى يوم 21 طوبة وكان يبلغ عمرها حسب تقليد الكنيسة القبطية حوالى 59 سنة، وبعد أن دفن الآباء الرسل جسدها الطاهر فى القبر فى منطقة تدعى الجثسمانية وهى تقع بجوار جبل الزيتون، ظلوا يسمعون أصوات صلوات وتراتيل الملائكة صاعدة من القبر لمدة ثلاثة أيام، ولكن لاحظوا أنه فى اليوم الثالث اختفت أصوات هذه الترانيم، فرجعوا من القبر إلى منازلهم، وبينما هم فى الطريق تقابلوا مع توما الرسول "وهو الرسول الذى شك فى قيامة السيد المسيح، وقال إن لم ألمس مكان المسامير وأثر الحربة لن أصدق حتى ظهر له السيد المسيح، أراه يديه وجنبه وشاهد أثر المسامير فصدق وآمن" فقال له التلاميذ أين كنت ؟ ولماذا تأخرت؟ فلقد تنيحت العذراء، فطلب توما أن يعود إلى القبر ويتبارك منه.

فعاد توما ومعه الآباء الرسل إلى القبر ولما فتحوا القبر لم يجدوا الجسد الطاهر ولكن خرجت رائحة بخور زكية من القبر، فخطر على فكر التلاميذ لأول وهلة أن اليهود قاموا بسرقة الجسد من القبر، فلما رأى توما الرسول حزنهم طمأنهم قائلا: بينما وأنا راجع من بلاد الهند رأيت جسد العذراء محمولا على أجنحة الملائكة، "وفى التقليد القبطى أن توما الرسول شاهد هذه الرؤيا فى المنطقة المعروفة حاليا بدير العين فوق جبل أخميم" فهنا قرر الآباء الرسل أن يصوموا حتى يظهر لهم الله سر اختفاء جسد العذراء فصاموا وصلوا لمدة خمس عشر يوما حتى شاهدوا فى نهاية المدة جسد السيدة العذراء محفوظا فى السماء عن يمين السيد المسيح تحوطهما الملائكة ورؤساء الملائكة.

وكانت هذه الرؤيا فى يوم 16 مسرى الموافق 22 أغسطس وهو عيد صعود جسد السيدة العذراء بعد صوم مدته 15 يوما كما ذكرنا فى مقدمة المقال، ويلاحظ أن الأقباط الآرثوذكس يصومون صوم السيدة العذراء خلال الفترة من 1 – 16 مسرى من الشهر القبطى وهو يوافق من 7 – 22 أغسطس من الشهر الميلادى، بينما تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بصوم السيدة العذراء خلال الفترة من 1 – 15 أغسطس من كل عام.

ولعل هذا الأسبوع الفرق يرجع إلى اختلاف التقويم الشرقى والغربى، ويضيف كامل فيقول وبالرغم من أن صوم السيدة العذراء من الناحية الكنسية لا يأتى فى نفس أهمية الصوم الكبير والأربعاء والجمعة، إلا أن الشعب القبطى تعبيرا منه عن محبته للسيدة العذراء رفع هذا الصوم إلى نفس الأهمية، فكثير من الأقباط يمتنعون عن أكل السمك فى هذا الصوم رغم أنه مصرح به من الناحية الكنسية، بل زاد البعض عن ذلك ونذر فى صوم العذراء أن يمتنع عن المطبوخ والزيت ويكتفى بالخبز والملح.

والطعام المفضل عند غالبية المسيحيين خلال فترة صوم العذراء هو الملوخية الناشفة أو ما يعرف بـ"الشلولو" نظرا لسهولة هضمها وهى لا تحتاج إلى جهد كبير فى طبخها فلا تعوق المؤمنين عن حضور الصلوات الخاصة بتمجيد العذراء، وكذلك الشلولو تؤكل باردة بل وساقعة أيضا مما يتناسب مع حرارة الجو خلال شهر أغسطس، ولم يكتف البعض بذلك بل زاد على صوم العذراء أسبوعا آخر فتكون مدة الصوم 21 يوم بدلا من 15 يوما، وذلك كنوع من النذر للسيدة العذراء.

ونظرا للمكانة الكبيرة االتى تحتلها السيدة العذراء فى قلوب المسيحيين، فهى القديسة الوحيدة فى الكنيسة التى يعيد لها بسبعة أعياد فى السنة دفعة واحدة، فجميع قديسى الكنيسة لهم عيد أو عيدان على أكثر تقدير مثل عيد النياحة "الوفاة" أو "الاستشهاد" أو عيد تكريس كنيسته أو ذكرى معجزة مرتبطة به.

أما السيدة العذراء فلا تكتفى الكنيسة بعيد لها أو عيدان، إنما امتدت الأعياد إلى سبعة أعياد، ولم تكتف الكنيسة بذلك بل جعلت تذكارا شهريا ثابتا لها هو يوم 21 من كل شهر قبطى، أما الأعياد السبعة فهى:

1- عيد البشارة بميلادها ويقع فى يوم 7 مسرى.

2- عيد ميلادها ويقع فى 1 بشنس.

3- عيد دخولها طفلة إلى الهيكل وهى فى السنة الثالثة من عمرها ويقع فى 3 كيهك.

4-عيد دخولها إلى أرض مصر ويقع فى 24 بشنس.

5- عيد نياحتها "وفاتها " ويقع فى 21 طوبة.

6- عيد تكريس أول كنيسة باسمها فى العالم ويقع فى 21 بؤونة، ويعرف أيضا بعيد العذراء حالة الحديد.

7- عيد صعود جسدها إلى السماء ويقع فى 16 مسرى ولعله أشهر الأعياد وأهمها.

ولقد أضيف عيد أخير فى عصر البابا كيرلس السادس البطريرك الـ 116 (1959- 1971) هو عيد ظهورها فوق قباب كنيسة الزيتون ويقع فى 24 برمهات (2 أبريل ) وذلك ابتداء من عام 1968.

وتابع ماجد، تمتليء الكنائس والأديرة خلال فترة الصوم سواء فى الزيتون أو مسطرد، والمعادى وجبل الطير ودير المحرق والدرنكة بالألوف من المصلين مسيحيين ومسلمين.

ونسمع خلالها العديد من الهتافات الجميلة مثل (ياعدرا يأم النور أظهرى لينا ظهور) و(نورك بان على الصلبان) و(ياللا أظهرى ياللا طلى بنورك طلة) و(أظهرى تانى وحققى لنا الأمانى) و(يا أم النور نورى لينا الأمور) و(ياعدرا يا أمى الدنيا مش همى) أو (يا أم سيدنا عيدك هو عيدنا)، هذا فضلا عن الألحان الكنسية الجميلة المدونة باللغة القبطية والمدائح العربية الكنسية، ونرى العشرات من البشر يقبلون على دق الصلبان وشراء الصور والأيقونات الخاصة بالسيدة العذراء.

أما عن أشهر الأديرة والمزارات التى على اسم السيدة العذراء فيقول الباحث ماجد كامل، من الثابت تاريخيا أن أول كنيسة بنيت على اسم العذراء فى مصر هى كنيسة ودير السيدة العذراء المحرق فى الوجه القبلى وكنيسة السيدة العذراء بأتريب (نواحى بنها ) فى الوجه البحرى.

أما عن دير المحرق، فهو المحطة الأخيرة التى مرت بها العائلة المقدسة أثناء هروبها إلى أرض مصر، ولقد مكثت العائلة المقدسة ستة أشهر كاملة فى المغارة ألتى أقيم عليها فيما بعد مذبح الدير المحرق، وهذه هى أطول مدة مكثتها العائلة المقدسة فى مكان واحد، ومنها جاء الأمر الإلهى ليوسف النجار بالعودة إلى فلسطين لأنه قد مات الذين يطلبون نفس الصبى.

وعن هذا الدير وهذه الكنيسة قال أبو المكارم: (كنيسة السيدة العدرى الطاهرة وهى أول كنيسة بنيت فى أرض مصر ومنها ورد المسيح إلى مصر ومنها عاد إلى الشام وهذه البيعة تعرف بقوس قام وهذه البيعة لطيفة جدا)، "تاريخ أبو المكارم ص 103" أما العلامة المقريزى فقال عنه (تزعم النصارى أن المسيح عليه السلام أقام فى موضعه ستة أشهر وأياما) ( تاريخ الأقباط للعلامة المقريزى، تحقيق عبد المنعم دياب ص 165 - 166 "كما ذكره الرحالة فانسليب (1635- 1679) فى كتابه "تقرير الحالة الحاضرة" فقال عنه (فى برية قسقام دير المحرق الشهير، حيث أقام فترة سيدنا مع أمه الكلية القداسة والقديس يوسف وسالومى) "تقرير الحالة الحاضرة 1671 : ترجمة الأدب وديع عوض المشروع القومى للترجمة كتاب رقم 1005 ص 157" كما ذكره على باشا مبارك فى الجزء الحادى عشر من "الخطط التوفيقية".

كما ذكره القمص عبد المسيح المسعودى فى كتابه "تحفة السائلين فى ذكر أديرة الرهبان المصريين "فقال عنه (هذا الدير فى الصعيد فى جبل قسقام، فى مديرية أسيوط، وقيل إن السيدة العذراء لما هربت بابنها إلى مصر هى ويوسف وسالومة زاروا محل هذا الدير بجبل قسقام كما فى سنكسار 24 بشنس و6 هاتور) " ص90 من الكتاب المذكور".

أما عن كنيسة أتريب، فلقد ذكرها الشابستى "المتوفى عام 388 هـ" فى كتابه الشهير "الديارات" فقال عنه (وعيدها الحادى والعشرين من شهر بونة، ويذكرون أن حمامة بيضاء تجيئهم فى ذلك العيد، فتدخل المذبح، لا يدرون من أين جاءت ثم لا يرونها إلى يوم مثله) "21 بؤونة هو عيد العذراء حالة الحديد كما ذكرنا سابقا"، أما العلامة المقريزى فيقول عنه (ويعرف "بمارى مريم" وعيده فى حادى عشرى بئونة وذكر الشابستى أن حمامة بيضاء تأتى فى ذلك العيد، فتدخل المذبح، لا يدرون من أين جاءت! ولا يرونها إلى يوم مثله.

وقد تلاشى أمر هذا الدير حتى لم يبق إلا ثلاثة من الرهبان، لكنهم يجتمعون فى عيده، وهو على شاطيء النيل قريب من بنها العسل) كما ذكرها على مبارك فى الجزء الثامن من الخطط التوفيقية.

وفى التقليد القبطى أن كنيسة العذراء بأتريب ما زالت موجودة ولكنها مطمورة حاليا تحت الرمال، ويوجد عنها مخطوط قبطى قديم يذكر عنها أنها سوف يعاد اكتشافها فى يوم ما ؛ ولقد شكل البابا كيرلس السادس لجنة للتنقيب عن آثار هذه الكنيسة برئاسة الدكتور باهور لبيب عالم القبطيات الشهير (1905- 1994) وكان ذلك خلال عام 1969، وشاركت فى الحفائر البعثة البولندية برئاسة العالمة "بربارة روسزيك " وبالفعل تم الكشف عن بعض التيجان والأعمدة الرخامية، غير أنهم لم يستطيعوا التوصل إلى أكثر من ذلك.