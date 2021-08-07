رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال فى برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت: "هذا اليوم يذكرنا بالهجرة النبوية الشريفة، تلك الهجرة المباركة التى نتذكر من خلالها أحداثا عامرة فى قلوبنا، سجلت فى صفحات التاريخ معانى الوفاء والصبر على تحمل البلاء".
وتابع: "ندعو الله عز وجل – فى هذه الأيام المباركة – أن تكون هذه السنة الجديدة سنه خير ورخاء يعيش فيه شعب مصر العظيم بقيادتكم آمنا فى وطنه، كما نسأله – جل وعلى – أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد وأن يعيد هذه الأيام المباركة على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وأن يرفع من شأنها بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين".
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