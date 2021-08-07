/644225/بالصور-أول-ردة-فعل-للاعبي-منتخب-اليد-عقب-خساراة-البرونزية

فقد المنتخب الوطني لكرة اليد، فرصة التتويج بالميدالية البرونزية، وذلك بعد الخساراة أمام منتخب إسبانيا، في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج أول ردة فعل من لاعبي منتخبنا الوطني لكرة اليد عقب الخساراة أمام إسبانيا:

رد فعل لاعبو منتخب اليد عقب الخسارة

سيطر على لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد، الحزن والحسرة، بسبب خساراة الميدالية البرونزية بأولنبياد طوكيو، بعدما تعرضوا للهزيمة أمام منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

انتهت مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد ومنتخب إسبانيا، بنتيجة 33/31 ، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع، والتتويج بالميدالية البرونزية، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج أحداث المباراة من المباراة، والتي جاءت كالتالي:

أحداث الشوط الثاني

خرج أحمد عصام الطيار وحل مكانه كريم هنداوي “كاتونجا”

وتصدى كاتونجا للعديد من التصديات.

وقلص لاعبو مصر الفارق إلى هدف وحيد حيث أصبحت النتيجية 20/19.

وتصدى كاتونجا لرمية 7 أمتار.

ثم تعادل منتخب مصر 20/20.

وتعادل المنتخبين 25/25 في الدقيقة 16 من زمن الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الـ 20 كانت النتيجة 27/27.

أحداث الشوط الأول

استفتح منتخب إسبانيا إحراز الاهداف

تعادل منتخب مصر

وتقدم الفراعنة 5/3

تعادل منتخب فرنسا

تقدم فرنسا 7/6

ثم أحرز أحمد الأحمر هدف التعادجل في الدقيقة الـ 15، وأصبحت النتيجة 7/7.

وفي الدقيقة الـ 20 كانت النتيجة 12/12.

طرد أحمد عصام الطيار دقيقيتن.

تقدم منتخب إسبانيا 18/15 في الدقيقة الـ 28.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا بنتيجة 19/16.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 7، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن الفراعنة من الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 31/25.

وتعرضوا للخساراة أمام منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي من المسابقة.