/644223/إيمان-العاصي-مطربة-راب-تتعرض-للقتل-في-فيلم-الفارس

تنتظر الفنانة إيمان العاصي طرح فيلهما الجديد الذي يحمل اسم «الفارس» الذي يخوض بطولته الفنان الكبير حسين فهمي بجانب الفنان أحمد زاهر، خلال شهر نوفمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد دور إيمان العاصي في فيلم «الفارس»

وتجسد إيمان العاصي خلال أحداث فيلم «الفارس» دور مطربة راب تتعرض للقتل وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، بينما يجسد أحمد زاهر عامل بنزينة ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولكن بعد ذلك يدخل في العديد من الصراعات مع حسين فهمي الذي يجسد شخصية رجل أعمال شهير.

تفاصيل فيلم الفارس لأحمد زاهر

تدور قصة فيلم «الفارس» الذي جمع حسين فهمي بباميلا الكيك حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

ويجسد حسين فهمى ضمن أحداث فيلم "الفارس"، شخصية رجل أعمال ثرى،لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس الشخصية التى يجسدها أحمد زاهر.

فيلم «الفارس» تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.

باميلا الكيك بطلة فيلم «الفارس» تتصدر مؤشرات البحث

وكانت قد تصدرت الفنانة باميلا الكيك مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بعدما نشرت عديد من الصور التي تجمعها بالفنان حسين فهمي تم التقطاها أثناء كواليس فيلم «الفارس»، ظهرت الكيك خلال مجموعة الصور الرومانسية التي نشرتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وهي في أحضانه تارة وهو يقبلها تارة أخر، الأمر الذي أثار الجدل حول وجود علاقة عاطفية تربطهما، ولكن تلك الصور في الحقيقة تعود لمشاركتهم في العمل السينمائي «الفارس».

وتفاعل مع تلك الصور التي نشرتها باميلا الكيك العديد من الجمهور والنجوم كان أبرزهم الفنان أحمد زاهر الذي علق على الصور قائلا: “لأ كده أنا هغير يا باميلا”.