رئيس الشيوخ:الهجرة النبوية سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء

/644218/رئيس-الشيوخالهجرة-النبوية-سجلت-في-صفحات-التاريخ-معاني-الوفاء-والصبر-على-تحمل-البلاء

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

جاء ذلك فى برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، متابعا:"هذا اليوم يذكرنا بالهجرة النبوية الشريفة، تلك الهجرة المباركة التي نتذكر من خلالها أحداث عامرة في قلوبنا، سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء".

دوت الخليج يرصد تهنئة رئيس الشيوخ للرئيس السيسي

وندعو الله عز وجل – فى هذه الأيام المباركة – أن تكون هذه السنة الجديدة سنه خير ورخاء يعيش فيه شعب مصر العظيم بقيادتكم آمنا في وطنه، كما نسأله – جل وعلى – أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد وأن يعيد هذه الأيام المباركة على فخامتكم وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وأن يرفع من شأنها بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين.