/644217/ميرفت-أمين-تنضم-لصناع-مسلسل-إلا-أنا2-بحكاية-جديدة-من-بطولتها

تواصل الشركة المنتجة لمسلسل «إلا أنا2» العمل على الإنتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمسلسل، ترقبا لعرضه خلال الفترة المقبلة اذ من المقرر أن تبدأ أولى حكايته التي تحمل اسم «بيت العز» في نهاية شهر أغسطس عقب انتهاء سهر الصايغ من تصويرها مباشرة.

دوت الخليج يكشف انضمام مرفت أمين لمسلسل «إلا أنا2»

وتعاقدت الفنانة ميرفت أمين مؤخرا على بطولة حكاية جديدة ضمن حكايات «إلا أنا2» من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال الحكاية.

كما تعاقدت الفنانة يسرا اللوزي لتقديم أحد حكايات مسلسل «إلا أنا» في موسمه الثاني، والتي أتت بعنوان «بالورقة والقلم» وهي من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.

روجينا وسهر الصايغ يفتتحان أول وثاني حكايات مسلسل «إلا أنا2»

وتواصل الفنانة سهر الصايغ خلال الفترة الحالية تصوير مشاهدها في أولى حكايات المسلسل التي تحمل اسم «بيت العز» الذي يشارك في بطولتها بجانب الصايغ كلا من رشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري.

وتعاقدت الفنانة المتألقة روجينا على خوض بطولة الحكاية الثانية من مسلسل «إلا أنا 2» وتجري الجهة المنتجة حاليا الاستقرار على الاسم النهائي للحكاية تمهيدا للبدء في تحضيراتها والتعاقد مع الفنانين المشاركين فيها والبدء في تصويرها مباشرة.

مسلسل إلا أنا 2

ومن المقرر أن يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.

تفاصيل مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، و تسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

تم عرض حكايات الجزء الأول من مسلسل “إلا أنا” كالتالي أولهم حكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، و"أول السطر" بطولة درة.