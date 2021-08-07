دوت الخليج ينشر الحركة الداخلية لظباط الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر

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اعتمد اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، فجر اليوم السبت 8 سبتمبر 2021، حركة التنقلات الداخلية بالمديرية، والتى جاءت بتجديد الثقة فى العقيد محمد ثروت الأشوح، رئيسا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، وتعين المقدم أسامة مهران، مفتش مباحث قسم أول الغردقة، والرائد إسلام عبد الحميد رئيسًا لمباحث قسم أول الغردقة خلفا له.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حركة تنقلات الداخلية لظباط الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر

كما تولى المقدم مصطفى حلمي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، والمقدم عصام عتيق مفتش مباحث قسم ثان الغردقة، وتم الإبقاء على كل من الرائد أحمد حوام رئيسًا لمباحث قسم رأس غارب، والمقدم مصطفى عكاشة رئيسًا لمباحث سفاجا.

مرسى علم

وتولى رئيس مباحث قسم ثان شرطة القصير المقدم محمد سكران، والمقدم محمد زمزم رئيسًا لمباحث مرسى علم، والرائد نشأت مراد رئيسًا لمباحث قسم الشلاتين، والرائد وليد قليعي لحلايب.

كما تم اختيار العقيد أحمد شلبي رئيسًا لمباحث الأموال العامة، والعقيد ياسر صبحي رئيس البحوث الفنية، والعقيد رامي الشيخ لمباحث الآداب، وتم الابقاء على المقدم جورج عادل رئيس لمباحث المرور.

تنفيذ الأحكام

كما شملت الحركة تعيين العقيد محمود صقر رئيسًا لمباحث التموين، والعقيد محمد قنديل مباحث تنفيذ الأحكام.