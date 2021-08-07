/644215/أيمن-أبو-العلا-يطالب-بأولوية-حصول-أعضاء-هيئة-التدريس-بالجامعات-والمدارس-علي-لقاح-كورونا-خلال-أغسطس

قبل بدء العام الدراسي الجديد ..

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة الإنتهاء من تطعيم كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدارس والعاملين بالقطاع التعليمي، بلقاح كورونا، خلال شهر أغسطس وسبتمبر، قبل بدايه العام الدراسي الجديد.

دوت الخليج يرصد حديث النائب أيمن أبو العلا بشأن أولوية حصول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدارس علي لقاح كورونا خلال أغسطس

وقال "أبو العلا " في تصريح له اليوم، إنه لابد من منح كافة أعضاء هيئة التدريس، أولوية في الحصول علي اللقاح، خلال الشهر الحالي والمقبل، مشيرا إلي أهمية حصول تلك الفئة علي اللقاح قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث أن حصولهم علي اللقاح، يقلل نسبة الإصابات المتوقعة في الجامعات والمدارس، باعتبارها أماكن تشهد تجمعات كبيرة يوميا.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، "كلما كان هناك التزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح، كلما كان هناك ضمانة أكبر للبدء في العام الدراسي بشكل مستقر وبحضور الطلاب".

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، "نتمني عام دراسي خالي من كورونا، بفضل الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول علي اللقاح".