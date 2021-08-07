أحداث رياضية تنتظرك اليوم السبت: موعد مباراة الأهلي.. اهم مواجهات طوكيو.. فريال أشرف تتأهل إلي نصف نهائي الكاراتية

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تشهد الساحة الرياضية اليوم السبت ، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الزمالك

يدخل فريق الزمالك مباراته أمام فريق غزل المحلة، فى السابعة من مساء اليوم السبت، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية.

ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط، لمواصلة المنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى.

الأهلي

يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع أسوان بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

تذاع مباريات الأهلي وسيراميكا عبر قنوات أون تايم سبورت.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

فريال اشرف

تأهلت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية، إلي نصف نهائي منافسات وزن 61 كجم للكاراتية ، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

عمرو الجزيري

نجح عمرو الجزيري لاعب مصر السابق ولاعب منتخب أمريكا الحالي للخماسي الحديث، في تحطيم الرقم الأوليمبي في سباحة الخماسي الحديث بزمن ١:٥٢:٩٦ دقيقة، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020 .

ويشارك اللاعب المصري عمرو الجزيري ضمن منافسات الخماسي الحديث، ولكن تحت اسم أمريكا، وذلك بعدما مثل مصر في 3 دورات أولمبية متتالية، ابتداءا من بكين حتي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.