«مين إداها كارنيه النقابة» حلمي عبدالباقي بفتح النيران على الفنانة روبي

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دوت الخليج يرصد مهاجمة حلمي عبد الباقي لروبي

نشر الفنان حلمي عبدالباقي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فيديو من أحد حفلات روبي وعلق عليه، قائلا: “"أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أيًا كان، عاوز أعرف مين اللى اداها كارنيه نقابة، وكمية النشاز اللى والله لو حد معندوش فكرة مش هيعمل ده".

واختتم عبد الباقي حديثه: "سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص، للعلم دي الفنانة العظيمة روبي".

وطرح الفنان حلمى عبد الباقي مؤخرا أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "بعتذر لك" من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية التى تنصف المرأة، حيث تدور قصتها حول أن الشخص الذى يحب ويعتبر حبيبته كل شيء بالنسبة له.

كلمات أغنية بعتذرلك لحلمي عبد الباقي

تقول كلمات أغنية: "بعتذر لك إنى سيبتك بعد ماتعلقت بيا، بعترفلك كنتى مكسب واتقلب بخسارة ليا، كنتى ونسى في عز سهرى كنتى واقفة سنين في ضهرى مهما لفيت مش هلاقى جزء من خوفك عليا".

روبي تنتظر عرض شقة 6 في 19 أغسطس

تنتظر الفنانة المتألقة روبي عرض أولى حلقات مسلسها الجديد «شقة 6» الذي خرج عن المارثون الرمضاني المنقضي بسبب إنشغال روبي بأعمل أخرى تسببت في توقفها عن تصوير المسلسل، ويعرض مسلسل «شقة 6» لروبي خلال منصة شاهد Vip بداية من يوم 19 من شهر أغسطس الجاري، وتلعب روبي خلال أحداث العمل دور فتاة تدعى ياسمين وتعمل كمحققة صحفية تحاول فك لغز جريمة قتل خلال أحداث مسلسل «شقة 6»، كما أنها ضد فكرة الزواج وتمتنع عنه.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران، ويشارك فى بطولة العمل بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.