توقعات موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية المباشر 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، حيث تلقت محركات البحث المختلفة محاولات عديدة من قبل المواطنين لمعرفة موعد فتح تعليق الطياران بين مصر والسعودية. وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية، بوضع جمهورية مصر العربية ضمن قائمة الـ 9 دول المعلقة حركة الطيران بينها وبين الرياض، نظراً للظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويعد من أكثر المواطنين المهتمين باخبار فتح الطيران هما الفئة العاملين لدى المملكة السعودية الذين قاموا بنزول الإجازات في مصر قبل قرار التعليق.

توقع موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

تشير التوقعات الأولية بأنه يتم فتح الطيران بين المملكة السعودية ومصر بحلول منتصف شهر أغسطس الجارى، وخاصة أنه قد أعلنت المملكة قد عن استقبالها لرحلات العمرة من خارج البلاد فى تاريخ 10 أغسطس الجاري. الأمر الذى يجعلها تعمل سرعة تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، لاستقبال المعتمرين وخاصة أن الدولة المصرية تعد من أكثر الدول حول العالم التى يخرج منها المعتمرين.

شروط الطيران السعودي الدولي لاستقبال الوافدين من الخارج 2021

يتم تطبيق نظام الحجر الصحي المؤسسي على كافة القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، لمدة تصل إلى 7 أيام من الدول المسموح لها بالقدوم. حيث يكون ذلك على نفقة الضيف المسافر بدءً من تاريخ الوصول إلى مقر الحجر الصحي المخصص لهم.

في حين يتم استثناء عدد من الشرائح من إجراء الحجر الصحي المؤسسي، وفي مصر لن ينظروا موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية. كالوفود الرسمية الدولية، وحاملى التأشيرات الدبلوماسية، والأشخاص الدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمين معهم والعمالة المنزلية التابعة لهم. وذلك وسط تطبيق جميع إجراءات الحجر الصحي بمنازلهم وفق ما تعتمده وزارة الصحة السعودية.

بالإضافة أيضاً إلى القادمين والعاملين بسلاسل الإمدادات الصحية (وفق ما يعتمده وزير الصحة)، وايصاً الممارسين الصحيين وكافة العاملين في القطاعات الصحية الحكومية ومرافقيهم وعائلاتهم دون سن الـ (18)، حيث يتم تطبيق على غير المحصنين منهم الحجر المنزلي لمدة تصل إلى ( 7 ) أيام مع عمل فحصين (PCR ) خلال 24 ساعة من وقت الوصول وبعد نهاية اليوم الـ 5. وتنتهي فترة الحجر الصحي المؤسسي إبتداءً من اليوم الثامن لمن تكون نتيجة فحصه سلبية لاختبار الـ (PCR)، الذي قد تم عمله باليوم السابع من حجره، مع عدم ظهور عليه أعراض وقت صدور النتيجة .

خطوط السفر الغير مباشر من مصر للملكة العربية السعودية

يمكن لمن يريد السفر إلى المملكة السعودية، وخاصة من لهم ظروف طارئة. أن يسافروا من مصر إلى إحدي الدول الأقرب من المملكة، ومن ثم دخول الأراضي السعودية، قبل انتظار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية. وكان العديد من المسافرين المصريين يسافرون إلى دولة الإمارات، ولكن بعد أصبح ذلك صعباً بعد تعليق السفر مع دولة الإمارات ايضاً، وعليه اتجه العديد إلى السفر لدولة البحرين ومنها الدخول إلى الأراضي السعودية .