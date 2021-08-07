القوى العاملة : صرف 5.6 مليون منحا للعمالة غير المنتظمة...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 526 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2520 شاباً ، وتوفير 336 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 823 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة .

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يوليو الماضى بالتفتيش على 380 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 9 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 163 محضراً سلامة وصحة مهنية و14 حالة غلق إداري و12 ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 44 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 22 منحة مولود جديد بإجمالي 44 ألف جنيه ، و4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه ، و 3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه ، بالاضافة إلى تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 16 عامل من المسجلين بالإدارة بإجمالي 28 ألفاً و18 جنيه ، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالى 4 ملايين و 954 ألف جنيه لـ 5063 عاملاً مسجلاً.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1106 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2533 عاملاً ، كما تلقت المديرية 34 شكوى عمالية ، تم إحالة 22 شكوى منها للقضاء ، و 12 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 150 منشأة .