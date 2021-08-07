رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للتهنئة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1443، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على شعب مصر والأمة الإسلامية.





وجاء فى نص البرقية: "يشرفنى أن أتقدم لفخامتكم - سيادة الرئيس- بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب شعب مصر العظيم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة العام الهجرى الجديد، الذى يذكرنا بهجرة نبى الرحمة والإنسانية والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله سبحانه وتعالى قد أغشاهم وصرف أبصارهم عنه".

وتابع المستشار الدكتور حنفى جبالى: "وهى مناسبة طيبة، نرجو فيها من الله عز وجل أن نأخذ منها العبرة والمثل، وأن تعمر نفوسنا بالمعانى السامية لديننا الحنيف، دين الوسطية والرحمة والرشاد، الذى حول مجرى التاريخ، وغير مسار الحياة، يهدى البشرية إلى سواء السبيل والأخلاق والصبر على الابتلاء".

وأردف رئيس مجلس النواب: "نؤكد لكم – يا فخامة الرئيس– أننا جميعاً مسئولون عن تحقيق تقدم هذا الوطن المفدى وازدهاره، ليجد كل مواطن فيه حياة كريمة له ولأولاده، بفضل إخلاصكم وتفانيكم فى خدمة الشعب الذى اختاركم لتقودوا مسيرته، مسيرة البناء والأمن والرخاء".

واختتم المستشار الدكتور حنفى جبالى، برقيته : "حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه، وكلل جهودكم بالتوفيق والسداد".