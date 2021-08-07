قبل العام الدراسى.. أيمن أبوالعلا يطالب بتطعيم أعضاء هيئة التدريس ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - طالب الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة الانتهاء من تطعيم جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدارس والعاملين بالقطاع التعليمى، بلقاح كورونا، خلال شهر أغسطس وسبتمبر، قبل بداية العام الدراسى الجديد.





وقال أبوالعلا، فى تصريح له، اليوم السبت: "لا بد من منح جميع أعضاء هيئة التدريس، أولوية فى الحصول على اللقاح، خلال الشهر الحالى والمقبل"، مشيرًا إلى أهمية حصول تلك الفئة على اللقاح قبل بداية العام الدراسى الجديد، لا سيما وأن حصولهم على اللقاح، يقلل نسبة الإصابات المتوقعة فى الجامعات والمدارس، باعتبارها أماكن تشهد تجمعات كبيرة يوميا.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "كلما كان هناك التزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح، كلما كان هناك ضمانة أكبر للبدء فى العام الدراسى بشكل مستقر وبحضور الطلاب".

واختتم: "نتمنى عام دراسى خالى من كورونا، بفضل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح".