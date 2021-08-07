وقال أبوالعلا، فى تصريح له، اليوم السبت: "لا بد من منح جميع أعضاء هيئة التدريس، أولوية فى الحصول على اللقاح، خلال الشهر الحالى والمقبل"، مشيرًا إلى أهمية حصول تلك الفئة على اللقاح قبل بداية العام الدراسى الجديد، لا سيما وأن حصولهم على اللقاح، يقلل نسبة الإصابات المتوقعة فى الجامعات والمدارس، باعتبارها أماكن تشهد تجمعات كبيرة يوميا.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "كلما كان هناك التزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح، كلما كان هناك ضمانة أكبر للبدء فى العام الدراسى بشكل مستقر وبحضور الطلاب".
واختتم: "نتمنى عام دراسى خالى من كورونا، بفضل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل العام الدراسى.. أيمن أبوالعلا يطالب بتطعيم أعضاء هيئة التدريس ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.