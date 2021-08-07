القوى العاملة: تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات مصرى توفى بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية المستحقات المالية لمواطن مصرى وافته المنية وهو على رأس العمل بإجمالى 263 ألفًا و486 ريالا سعوديًا أى ما يعادل مليون و104 آلاف و584 جنيهًا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات المواطن المصرى المتوفى "محمد.ص.ص.خ"، والذى وافته المنية وهو على رأس العمل، حيث كان يعمل مراقب تشغيل برج الحفر بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها. وقال الملحق العمالى كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، فى تقريره للوزير، إن المكتب قام بتحصيل مستحقات المواطن المصرى المتوفى "محمد.ص.ص.خ"، والذى وافته المنية وهو على رأس العمل وديا من الشركة وإرسالها إلى ورثته بمصر، وتم تحويل مبلغ 263 ألفًا و486 ريالًا سعوديًا أى ما يعادل مليون و104 آلاف و584 جنيها إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتى قامت بتحويلها إلى ورثته بمصر.

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