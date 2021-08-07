لجنة الاستغاثات الطبية تستجيب لـ687 حالة خلال شهر يوليو

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر يوليو 2021.





وأوضح التقرير، أن اللجنة استجابت خلال الفترة المشار إليها لنحو 687 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين.

ولفت إلى أن الاستجابات خلال شهر يوليو 2021 شملت صدور 128 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجًا، فضلاً عن إجراء 254 عملية جراحية، وإصدار 17 قرارًا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وأشار الدكتور حسام المصرى، إلى أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضى تضمنت أيضًا توفير الإجراءات الطبية لـ 49 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالى 81 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 43 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما لفت المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 9 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعى خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونيًا، مؤكدا حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات من خلال الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة.