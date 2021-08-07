القوى العاملة: صرف 5.6 مليون جنيه منحا للعمالة غير المنتظمة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 526 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2.520 شابا، وتوفير 336 فرصة عمل.





وقال الوزير، وفقا لبيان صحفى، إن المديرية قامت فى مجال التدريب المهنى، بتقييم 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 823 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال وليد الإمام مدير المديرية، فى تقريره الشهرى للوزير، إنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يوليو الماضى بالتفتيش على 380 منشأة، فضلا عن القيام بـ 9 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 163 محضرا سلامة وصحة مهنية و14 حالة غلق إدارى و12 ندوة توعية (اعرف - احمى نفسك) ، فضلاً عن بحث 44 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 22 منحة مولود جديد بإجمالى 44 ألف جنيه، و4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه، و 3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 6 آلاف جنيه، بالاضافة إلى تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 16 عامل من المسجلين بالإدارة بإجمالى 28 ألفاً و18 جنيه، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتى عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالى 4 ملايين و 954 ألف جنيه لـ 5.063 عاملاً مسجلاً.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1.106 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2.533 عاملاً، كما تلقت المديرية 34 شكوى عمالية، تم إحالة 22 شكوى منها للقضاء، و12 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، بالتفتيش على ومتابعة 150 منشأة.