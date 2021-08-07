/644211/النائب-علاء-قريطم-يهنئ-الرئيس-السيسي-بالعام-الهجري-الجديد

هنأ النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ ، سائلا الله (عزّ وجلّ) أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ،وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

وقال قريطم، يجب الاستفادة من الدروس العظيمة التي يمكن أن نتعلمها من هجرة الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم- في كافة أمور حياتنا من الإخلاص لله تعالى في أعمالنا والاجتهاد فيها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويعود بالخير على البلاد والعباد، وكذلك الوحدة والتكامل بين أبناء الوطن لرفعة شأن مصرنا الحبيبة، والتكاتف بين شعوب الأمة الإسلامية لمواجهة الإرهاب والتحديات والمخاطر الراهنة".

ودعا النائب علاء حمدي قريطم ،إلى نبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التي ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد وتعيث في الأرض الفساد، كما دعا الأمة العربية والإسلامية إلى التعاون والاتحاد لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تحتل الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بها بين الأمم والشعوب