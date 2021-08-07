/644210/ماذا-قال-رئيس-النواب-للسيسي-فى-برقية--العام-الهجري-الجديد

قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية:" أننا جميعاً مسئولون عن تحقيق تقدم هذا الوطن المفدى وازدهاره، ليجد كل مواطن فيه حياة كريمة له ولأولاده، بفضل إخلاصكم وتفانيكم فى خدمة الشعب الذى اختاركم لتقودوا مسيرته، مسيرة البناء والأمن والرخاء ".

وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للتهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على شعب مصر والأمة الإسلامية.

دوت الخليج يرصد حديث رئيس النواب للرئيس السيسي

وتضمنت البرقية حديث المستشار الدكتور حنفي جبالي بقوله:" يشرفنى أن أتقدم لفخامتكم - سيادة الرئيس- بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب شعب مصر العظيم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة العام الهجرى الجديد، الذى يذكرنا بهجرة نبى الرحمة والإنسانية والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله سبحانه وتعالى قد أغشاهم وصرف أبصارهم عنه."

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي : "وهى مناسبة طيبة، نرجو فيها من الله عز وجل أن نأخذ منها العبرة والمثل، وأن تعمر نفوسنا بالمعانى السامية لديننا الحنيف، دين الوسطية والرحمة والرشاد، الذى حول مجرى التاريخ، وغير مسار الحياة، يهدى البشرية إلى سواء السبيل والأخلاق والصبر على الإبتلاء ".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقيته : "حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه، وكلل جهودكم بالتوفيق والسداد".