/644207/بعد-التأهل-إلي-نصف-نهائي-الكاراتية-وتضمن-ميدالية-خامسة-لمصر-في-الأولمبياد-تعرف-علي-انجازات-فريال-أشرف

تأهلت فريال أشرف لاعبة المنتخب الوطني للكاراتية، إلي نصف نهائي منافسات وزن 61 كجم للكاراتية ، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حصلت فريال أشرف على برونزية الدورى العالمى للكاراتيه في وزن 68 في المغرب في عام 2017، وتعتبر أول مصرية تفوز ببرونزية الدورى العالمى للكاراتيه.

وحصلت فضية الدوري العالمي للكارتية في الصين في عام 2018، وحصلت على برونزية بطولة أفريقيا للكاراتيه في روندا في عام 2018، وحصلت على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لناشئي الكاراتيه في سانتياغو في في عام 2019، بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة الروسية فيكتوريا إيسافا بنتيجة 2-0.

وحصلت علي ذهبية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في دبي في عام 2019،بعد فوزها على لاعبة أذربيجان في نهائى البطولة، وحصلت على ذهبية البطولة الأفريقية في عام 2020، وحصدت على فضية بطولة الدوري العالمي الكاراتي في فرنسا في عام 2020، بعد خسارتها من الأذربيجانية ارينا.

وفازت بالميدالية الفضية في بطولة البريميرليج للكاراتيه الدولية في النمسا في عام 2020،كما فازت بنفس الميدالية في تركيا في عام 2021، وحصلت على الفضية بسبب الإصابة التي منعتها من المشاركة في المباراة النهائية.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة ، حيث يوجد بالمجموعة مواجهة بين 5 لاعبين، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

وحصدت البعثة المصرية 4 ميداليات برونزية فى أولمبياد طوكيو 2020 والتي تنتهي منافساتها غداً الأحد، من خلال هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو ، وكيشو في المصارعة ، وجيانا فاروق في الكاراتيه .

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.