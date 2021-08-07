/644205/شريف-حافظ-ينضم-لأبطال-مسلسل-الستات-بتعرف-تقتل

تعاقد الفنان شريف حافظ ل على مسلسل «الستات بتعرف تقتل» التي تخوض بطولته الفنانة كندا علوش بجانب الفنانة إنجي المقدم، والذي من المقرر البدء في تصويره خلال الفترة القادمة.

دوت الخليج يرصد مشاركة شريف حافظ لمسلسل «الستات بتعرف تقتل»

يتناول مسلسل «الستات بتعرف تقتل» قضية منتشرة خلال الفترة الحالية بشكل واسع خاصة في مصر، وهي قتل الزوجات لأزوجهن.

وينتمي مسلسل «الستات بتعرف تقتل» للأعمال الدرامية القصيرة، اذ يتكون من 12 حلقة من المقرر عرضهم خلال منصة شاهد الإلكترونية، ويشارك في بطولته كلا من الفنانة إنجي المقدم والفنانة كندا علوش، وتارة عماد، وأحمد وفيق وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سالي والي شركة “s production”.

مسلسل خيانة عهد يشهد تألق شريف حافظ

وكانت أخر أعمال الفنان شريف حافظ التي برز من خلالها تألقه وظهر بريقه الفني هو مسلسل “خيانة عهد” الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني عام 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ويدور العمل حول سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها.

وشارك في بطولة مسلسل “خيانة عهد” كلا من الفنانة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، جومانا مراد، خالد سرحان، مصطفى درويش، خالد أنور، هدى الإتربي، سلوى عثمان، تيام قمر، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل لا تطفئ الشمس أولى أعمال شريف حافظ

وظهر الفنان شريف حافظ لأول مرة على الشاشة من خلال مسلسل “لا تطفئ الشمس “عام 2017، الذي يخوض بطولته كلا من ميرفت أمين، محمد ممدوح، أحمد مالك، جميلة عوض، أمينة خليل، ريهام عبدالغفور، أحمد مجدي، أسماء جلال، مي الغيطي، مريم الخشت، والعمل ن إخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث العمل حول عائلة مكونة من أم أرملة، ابنيّن، وثلاث بنات ينتقلان إلى منزل جديد بعد وفاة الأب بمدة لم تتجاوز العام، يستعرض لنا المسلسل العلاقات بينهم وخارج محيطهم، القصص التي يمر بها كلُ منهم، والمواقف التي يواجهونها سويًا.