/644200/بالصور-مصر-ترسل-طائرتى-هليكوبتر-شينوك-للمساهمة-فى-السيطرة-على-الحرائق-المندلعة-باليونان

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإستمرارا للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التى تتعرض لها.

وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت طائرتى هليكوبتر شينوك مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب اليونانى فى إخماد الحرائق المندلعة فى غابات اليونان. يأتى ذلك فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به مصر لمساندة الدول الصديقة فى مجابهة المحن التى تتعرض لها .

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