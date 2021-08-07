انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور 2021 برقم اللوحة إليكترونياً من المنزل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - معرفة مخالفات نيابة المرور 2021 برقم اللوحة المعدنية، هي خدمة مرورية هامة جداً للمواطنين، أصبحت تتم من خلال الإنترنت من المنزل، من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة. ويتم الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر، من خلال موقع النيابة العامة المصرية، والذي دشنته لتقديم خدماته المرورية للمواطنين والمقيمين في مصر. وجدير بالذكر أنه لا يكلف الأمر الكثير من العناء أو المال، حيث تقدم الخدمة بصورة مجانية لا تستلزم اي مصاريف خدمة. كما يجب توفير بعض البيانات اللازمة، مثل؛ بيانات مالك السيارة، وبيانات السيارة المستعلم عنها، وبيانات البطاقة الأتمانية، في حال إختيار سداد المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة.

مخالفات نيابة المرور 2021 برقم اللوحة

يتم الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, كما أشرنا سابقاً من خلال منصة النيابة العامة المصرية. ولذلك يجب الإشارة أولاً إلي خدمات موقع نيابة المرور الإلكتروني، والتي تتمثل في؛

– خدمة الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور.

– تقديم طلب للتظلم علي بعض المخالفات المرورية.

ويتم ذلك من خلال دخول رابط الموقع الموضح أسفل المقال، ثم إختيار أيقونة التظلمات، ثم نقر استمرار، بعدها يجب إدراج البيانات اللازمة منها رقم المخالفة، وارسال نموذج التظلم.

– خدمة سداد غرامات المخالفات المرورية.

وتتاح هذه الخدمة لأصحاب البطاقات الائتمانية، حيث يتم ذلك بعد الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، ودخول موقع نيابة مرور مصر، واختيار أيقونة الدفع/ استمرار/ كتابة البيانات المطلوب إدارجها تتضمن بيانات البطاقة الأتمانية، ثم الدفع.

– خدمات التصالح الفوري، ومتابعة الطالبات.

رابط استعلام مخالفات المرور

والان نتشارك معكم رابط موقع نيابة المرور، والذي من خلاله يتم الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور 2021. ولكن يجب اتباع خطوات أساسية لاستكمال إجراءات الاستعلام، والتي تتمثل في الأتي؛