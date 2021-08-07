نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 و مؤتمر لإعلان أوائل الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوم الامتحان يكرم المرء او يهان عبارت قد قيلت قديما وبالفعل كلمات ليس عليها غبار في الأيام السابقة قد انتهت مرحلة امتحانات الثانوية العامة والساعات القليلة القادمة سوف تظهر نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، وبدأ العد التنازلي بالبحث عنها فقد بدأ عدد كبير من أولياء الأمور والذين ينتظرون بفارغ الصبر وكذلك القلق ايضا ظهور نتائج ابنائهم وكذلك الطلاب يكون بين آخرين يدب في قلوبهم الرعب واخرين الفرح فإنه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ينتظرون بكل ترقب موعد ظهور النتيجة فلكل منهم مستقبل يحلم به وقد حسم الجدل عن موعد ظهور النتيجة الدكتور طارق شوقي معالي وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية فقد أكد في تصريحات له اخير عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ، على أنها سوف تظهر بعد 15 أغسطس الحالي لعام 2021 .

ترقب وانتظار موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بمصر 2021

وقد كشف معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بشكل قاطع أنه لا يمكن تحديد في الوقت الحالي و بشكل نهائي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وأكد من خلال تصريحات له ولقاءات تليفزيونية أنه سوف تظهر النتيجة في الأيام التالية بين 15 و 18 من شهر أغسطس 2021 ، وقد اوضح من خلال تصريحاته أن تصحيح مواد الثانوية العامة قد بدأت من منتصف شهر يوليو الماضي وأنها مازالت مستمرة حتى الآن.

عملية تصحيح ورصد درجات إمتحانات الثانوية العامة 2021

وأكد من جانبة / معالي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أنه وقبل منتصف الشهر الحالي شهر أغسطس 2021 سوف يتم إعلان الموعد النهائي والاكيد لنتيجة الثانوية العامة بمصر وذلك بمجرد الإنتهاء من عملية تصحيح ورصد النتيجة وكذلك درجات الطلاب، مؤكدا بذلك أنّ عملية التصحيح منعا للأخطاء البشرية فإنه سوف تتم عمليات التصحيح إلكترونياً وبذلك فأنه لا يتواجد بها أي عنصر بشري في التصحيح أو في عملية تقدير صحة الإجابات أو عدم صحتها .

المؤشرات الأولية لنسب النجاح في إمتحانات الثانوية العامة 2021

وأكد معالي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي انه وعن معدل مؤشرات نسب النجاح ونحب أن نطمئن اولياء الامور والطلبة والطالبات في أن المواد التي قد تم الانتهاء من تصحيحها مطمئنة وايضا مقاربة بالسنوات الماضية فلا داعي للقلق ، واضا قائلا معالي الوزير انه لا داعي للخوف أو القلق، وسوف نقوم بتهنئة ابنائنا المجتهدين قريبا.

مؤتمر كبير لإعلان أوائل الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية لعام 2021.

أوضح معالي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أنه سوف يقوم بعقد مؤتمر للإعلان عن نتائج أوائل الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية لعام 2021 وذلك لكل شعبة العلمية وكذلك الأدبية، وتحديد نسب النجاح في الثانوية العامة في العام الحالي ومقارنتها بالعام الماضي.

وسوف يتم اعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 في كافة المدارس بالمحافظات في اليوم التالي فور اعتماد النتيجة من معالي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ، وتم التأكيد علي أنه سوف يتم فتح باب التظلمات للذين تضرروا من النتيجة في لجان النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية وذلك في مدة أسبوعين مقابل دفع رسوم مبلغ 100 جنيه لصندوق دعم المشروعات التعليمية

وبذلك نكون عرضنا على حضراتكم عبر موقع ثقفني موعد ظهور نتائج الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية نتمنى لحضراتكم دوام التفوق والنجاح .