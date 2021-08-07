مباراة الفرصة الأخيرة لمنتخب مصر لكرة اليد للمنافسة على الميدالية البرونزية

تنطلق بعد قليل مباراة المنتخب المصري لكرة اليد مع المنتخب الإسباني، ويتنافس «الفراعنة» مع «الماتادور»، على الميدالية البرونزية في المباراة التي تنطلق اليوم 7 أغسطس الساعة 10 صباحا، وذلك في بطولة كرة اليد (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو 2020.

ويأتي ذلك بعدما خسر منتخب مصر أمام منتخب فرنسا 27-23، كما خسر المنتخب الإسباني من النتخب الدنماركي بنتيجة 27-23، اليوم الخميس الماضي.

كنا يلتقي المنتخب الدنماركي اليوم في النهائي مع المنتخب الفرنسي في للمنافسة علي الميدالية الفضية والذهبية وتحديد المركزين الأول والثاني.

جدير بالذكر أن الفريقين تنافسا أيضا بنهائي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، والذي جمع بين نفس الفريقين قبل أن يتوج المنتخب الدنماركي بالذهب.

وتنقل شبكة بين سبورت المباراة على قنواتها بين سبورت إكسترا المفتوحة 1، وبين سبورت إكسترا 2.