رئيس الوزراء يهنئ السيسى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وفى برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق آيات التهانى وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، التى كانت رمزاً لتجسيد أسمى معانى الجهاد فى نشر مبادئ الدين الإسلامى الحنيف، سائلاً الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسى بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: أنتهز هذه المناسبة، لنعاهدكم على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لدفع عجلة التنمية والبناء، كى يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفى من تقدم ورفعة وازدهار، ومتمنياً للرئيس عبد الفتاح السيسى التوفيق والسداد.