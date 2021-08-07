رئيس جهاز ناصر الجديدة: بيع 9 محال تجارية بأول مزاد علنى

جدة - نرمين السيد - صرح المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة بـ" غرب أسيوط"، بأنه تم بيع 9 محال تجارية بعمارات سكن مصر بالحى الأول، بأول مزاد علنى بالمدينة، وذلك فى ضوء توفير الخدمات بالمدينة.





وأوضح عبدالله، أنه بلغ أعلى سعر بيع للمتر المربع بأحد المحال 44.550 جنيها بنشاط مطعم مأكولات شعبية، وأقل سعر 22.500 جنيه بنشاط محل بيع عطارة. وأكد رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، أنه سيتم استكمال خطة الطرح لتوفير الخدمات للمدينة فى ظل الإقبال الكبير على المزاد، وذلك فى إطار توفير فرص العمل وزيادة نسبة الإشغال بالمدينة الحديثة.

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