رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البرقية، وفقا لبيان صحفى: الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يسعدنى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى وطلاب وطالبات الجامعة أن نهنئ سيادتكم بحلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ، متمنين من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير ونماء يواصل فيه شعب مصر العظيم الالتفاف خلف قيادتكم الحكيمة والرشيدة لجنى ثمار التنمية، سائلين المولى أن يعيده على سيادتكم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، حفظكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير.



وفى برقيته عاهد رئيس جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة فى أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.