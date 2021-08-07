عاجل.. مصر ترسل طائرتى هليكوبتر للمساهمة فى السيطرة على حرائق غابات اليونان

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارًا للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة جميع الأزمات التى تتعرض لها، وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، وفى إطار الدور الرائد الذى تقوم به مصر لمساندة الدول الصديقة فى مجابهة المحن التى تتعرض لها.

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