/644194/أولمبياد-طوكيو--أحمد-الجندي-يحتل-المركز-الخامس-في-سباحة-الخماسي-الحديث

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتضم بعثة الخماسى كل من : أحمد اشرف حامد، وأحمد اسامة الجندي، وأميرة أحمد قنديل، و هايدي عادل مرسي لاعبين اساسيين بالإضافة إلى إسلام حامد و سلمي أيمن لاعبين احتياطيين، حيث تأهل الخماسي الحديث للأولمبياد بالحد الأقصى من اللاعبين المسموح به وهو أربعة لاعبين بواقع لاعبان ولاعبتان.

منافسات سيدات الخماسي الحديث

وحصلت هايدي عادل 220 نقطة، لتأتي في المركز الـ 6، حيث حققت الفوز في 20 مباراة والخسارة في 15، بينما حصلت أميرة قنديل على 198 نقطة، لتأتي في المركز الـ 20، حيث حققت الفوز في 18 مباراة والخسارة في 17.

كما ودع مصطفى عمرو حسن، بطل ألعاب القوى المصرى، منافسات رمي الجلة بعدما احتل الترتيب الثامن في المنافسات برمية 20.73، ليودع المنافسات من الدور النهائي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.