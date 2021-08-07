/644191/لمشاهدة-مباراة-منتخب-مصر-وإسبانيا-لكرة-اليد-بأولمبياد-طوكيو-قناة-مفتوحة-تبث-اللقاء

قررت شبكة قنوات بين إن سبورت، صباح اليوم الجمعة بث مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة اليدن مع منتخب إسبانيا، على قناة"بي إن سبورت أتش دي 2 إكسترا"، المفتوحة.

تردد قناة بين سبورت اكسترا - bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

اسم القناة علي الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2 - bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2

موعد مباراة كرة اليد بين منتخبي مصر وإسبانيا

ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة مصر وإسبانيا الأولمبي لكرة اليد، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع، وحصد برونزية في منافسات كرة اليد، والتي تنطلق الغد في الساعة العاشرة مساء.

يبحث الكثير علي محبي ومتابعي كرة اليد ولرياضة بشكل عام عن موعد والقناة التي ستبث لقاء الفراعنة والأندلس في كرة اليد، والتي تبث المباراة بين منتخب مصر الأولمبي وإسبانيا لكرة اليد، على الميدالية البرنزية، على قناة " بي إن سبورت إتش دي إكسترا 2".

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.