الانخفاض يبدأ من الغد.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس هذا الأسبوع

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تعرف على تفاصيل حالة الطقس هذا الأسبوع

وفق ما اعلنته الهيئة يسود طقس السبت شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وتصل الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 42 درجة والمحسوسة إلى 44 درجة في بعض الأيام.

وأشارت الهيئة، إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد 8 أغسطس وحتى الخميس 12 أغسطس، يسود انخفاض طفيف في درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين (2 ـ 3) مئوية.

ونستعرض فيما يلي تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة في التقرير التالي:

السبت 7 أغسطس

ـ القاهرة والوجه البحري 42 درجة والمحسوسة 44.

ـ السواحل الشمالية 34 درجة والمحسوسة 37.

ـ جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 44.

ـ شمال الصعيد 43 درجة والمحسوسة 45.

ـ جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

الأحد 8 أغسطس

ـ القاهرة والوجه البحري 39 درجة والمحسوسة 41.

ـ السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42.

ـ شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43.

ـ جنوب الصعيد 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

الاثنين 9 أغسطس

ـ القاهرة والوجه البحري 37 درجة والمحسوسة 39.

ـ السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42.

ـ شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40.

ـ جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

الثلاثاء 10 أغسطس

ـ القاهرة والوجه البحري 37 درجة والمحسوسة 39.

ـ السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42.

ـ شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40.

ـ جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

الأربعاء 11 أغسطس

ـ القاهرة والوجه البحري 38 درجة والمحسوسة 40.

ـ السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 42 درجة والمحسوسة 44.

ـ شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 42.

ـ جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

الخميس 12 أغسطس

ـ القاهرة والوجه البحري 38 درجة والمحسوسة 40.

ـ السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35.

ـ جنوب سيناء 42 درجة والمحسوسة 45.

ـ شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43.

ـ جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.