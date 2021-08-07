/644193/إنسان-أو-حيوان-أو-طائر-دار-الإفتاء-سقي-العطشان-في-الحر-من-أعظم-القربات

أكدت دار الإفتاء المصرية، على أن صدقة الماء في شدة الحر من أعظم القربات، منوهة إلى ان سقى العطشان سواء كان إنسانا أم حيوانا أم طائرا، وإن كان عمل قليل ولكن نفعه كبير، وأثره عظيم. جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مستشهدة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم :"فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"... وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ" "رواه الترمذي في جامعه".

موجه شديدة الحرارة على البلاد هذا وقالت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر ، إن البلاد تشهد موجه شديدة الحرارة. استمرار الموجة الحارة على البلاد وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» والمذاع عبر قناة «دى إم سي»، أن هذه الموجة مستمرة حتى بعد غد الأحد. وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن درجات الحرارة ارتفعت بشكل كبير على دول الشرق الأوسط وشرق وجنوب أوروبا. وتابعت الدكتورة إيمان شاكر أن هناك بعض المناطق ستتعرض لأمطار مثل حلاب شلاتين، والمناطق بجنوب البلاد، ولكن القاهرة لن تصل لها أمطار، وما ينشر على السوشيال ميديا بتعرض القاهرة لأمطار غير صحيح. وأكملت إيمان شاكر أن مصر أصبحت تشهد أحوال جوية جانحة، والصيف بمصر أصبح شديد الحرارة، وكشف أن ارتفاع حرارة الجو فى الصيف ليس له أى علاقة بأن الشتاء سيكون شديد الأمطار.

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