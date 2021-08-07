انت الان تتابع تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021 أونلاين باستخدام تطبيق وزارة الداخلية المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار سعي الحكومة الدائم لتخفيف العناء عن كاهل المواطنين، ومحاولاتها المستمرة لإطلاق العديد من الخدمات الحكومية عن طريق شبكة الانترنت، أتاحت وزارة الداخلية المصرية العديد من الخدمات الحكومية التي يمكن للمواطنين العاديين الاستفادة منها الكترونيا عن طريق التطبيق الخاص بوزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، ومن أهم هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للسيارات الكترونيا دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور.

تابعونا في هذا المقال للتعرف على كيفية تحميل تطبيق وزارة الداخلية مرورا بطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية للسيارات من خلال التطبيق.

تطبيق وزارة الداخلية

كما ذكرنا فان وزارة الداخلية المصرية أطلقت تطبيقا للهواتف المحمولة خاصا بها وأتاحت من خلاله العديد من الخدمات، مثل تجديد البطاقة الشخصية واستخراج تصاريح العمل وتجديد رخصه القيادة وغيرها من الخدمات المهمة التي يأتي على رأسها الاستعلام عن المخالفات المرورية التي هي محل موضوعنا اليوم، وقد أصدرت الوزارة نسختين من هذا التطبيق الأولى صالحة للاستخدام على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل اندرويد ويمكنكم تحميلها ن هنا، والنسخة الثانية صالحة للاستخدام للهواتف الأيفون ويمكنكم تحميلها من هنا.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المروية

بعد الانتهاء من تحميل التطبيق نعرض لكم الآن متابعينا طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية:

القيام بتسجيل الدخول لحسابك في تطبيق وزارة الداخلية وفي حال عدم امتلاك حساب يمكنك إنشاء حساب جديد ببياناتك الشخصية.

الخطوة الثانية وهي الدخول لقائمة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية من خلال التطبيق ثم اختيار خدمات المرور.

اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور.

كتابه بيانات الرقم القومي لصاحب السيارة.

كتابه البيانات الخاصة بلوحة السيارة واختيار إذا كانت اللوحة مكونة من حروف وأرقام او أرقام فقط

أخيرا النقر على زر استعلام.

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من عرض وتقديم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق تطبيق وزارة الداخلية ، ويسرنا دوما استقبال أي أسئلة تخص ما سبق توضيحه من خلال تعليقاتكم على هذا المقال.