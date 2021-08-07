وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك فى قمة ابنى مستقبلك

جدة - نرمين السيد - وأشارت النائبة غادة على خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان "المسؤولية المجتمعية للطلاب"، إلى تجارب تمكين الشباب فى الآونة الأخيرة، ومنها تجربة تنسيقية شباب الأحزاب كقصة نجاح ملهمة ودليل على تمكين الدولة المصرية للشباب المؤهلين بالسلطات التشريعية والتنفيذية.

وأكدت أهمية التطوع لتحقيق المسؤولية المجتمعية للطلبة، ولفتت إلى فرص التطوع المتاحة فى الوزارات المختلفة وبالأكاديمية الوطنية للتدريب، تنسيقية الشباب، واتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

وتهدف القمة لسد الفجوة بين الطلاب ومتطلبات القرن الحادى والعشرين، خصوصا الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية، لتأهيلهم ومساعدتهم على إيجاد مجالات لدراستهم وحياتهم المهنية، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج المناسبة والتوجيه السليم من الخبراء المهنيين.

ضم وفد التنسيقية، النواب مارثا محروس وعلاء عصام أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب محمود فيصل ومحمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وهدى رؤوف ومحمد شلبى وجميلة زكى أعضاء اللجان النوعية.