  لمن إنحاز برلمان 2021 خلال دور الانعقاد الأول؟ دوت الخليج يستضيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة اليوم

/644188/لمن-إنحاز-برلمان-2021-خلال-دور-الانعقاد-الأول-تحيا-مصر-يستضيف-رئيس-الهيئة-البرلمانية-لحزب-مصر-الحديثة-اليوم

بحضور النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موقع دوت الخليج يواصل تقييم أداء النواب خلال دور الانعقاد الأول لبرلمان 2021 اليوم، السبت،وذلك فى ندوة حوارية يديرها الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، فى ضوء اللقاء البرلمانية التى يعقدها الموقع بعد انتهء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

دوت الخليج يستضيف النائب هشام هلال رئيس برلمانية مصر الحديثة

المناقشات ستتضمن تساؤلات حول لمن إنحاز برلمان 2021 خلال دور الانعقاد الأول؟ المواطن أم الحكومة، وهل نجح البرلمان في تخفيف الأعباء عن المواطن وحقق الرضا الشعبي المطلوب؟،وهل أصدر البرلمان تشريعات تدعم جهود القيادة السياسية من أجل المواطن؟هل قام برلمان 2021 بدوره الرقابي علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي؟ولماذا رفض النائب هشام هلال موازنة الدولة 2021 وقانون الصكوك السيادية؟

مناقشات موسعة حول أداء برلمان 2021 بندوة دوت الخليج

يشار إلي أن حزب مصر الحديثه هو من الأحزاب التى رفضت الموازنة العامة للدولة، حيث أعلن النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أثناء مناقشتها بمجلس النواب رفضه مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2021 /2022، مؤكدا إنه على الرغم من ذكر وزير المالية في بيانه الموجود بتقرير اللجنة أن يتم العمل على التوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على اساس موازنة البرامج والاداء إلا انه بملاحظة ما تم عرضة على اللجان النوعية لمناقشة ودراسة مشروع الموازنة العامة العامة نجد مشروع الموازنة لم يتضمن تلك البرامج أو موشرات الأداء التي تعكس مدى الانجاز من المستهدفات الماليه، كما أن إجمالي حجم المنح بالموازنة من حكومات أجنبية بلغ مليار و85 مليون جنيه و422 مليون جنيه منح منظمات اجنبية إلا انه لم يحدد الجانب الرقابي لتحقيق الصرف لهذه المبالغ المالية للمستهدف منه.