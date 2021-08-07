/644186/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-غزل-المحلة-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق الزمالك مبااته أمام فريق غزل المحلة، فى السابعة من مساء اليوم السبت، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط، لمواصلة المنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى.

وذلك بعدما توقفت مباريات الأبيض لأكثر من شهر، حيث كانت أخر مباراة رسمية خاضها الفريق أمام مصر للمقاصة والتى جمعت بينهما يوم 28 يونيو الماضى، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن خلال مباريات الدوري الممتاز المقبلة.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال المران مساء أمس الجمعة.

وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات البدنية الخفيفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالزمالك، استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء أمس الجمعة.

خسر الزمالك الصدارة لحساب النادي الأهلي قبل أيام من مباراته ضد المحلة، حيث فاز الأحمر على وادي دجلة وتساوى مع الفارس الأبيض في عدد النقاط، لكنه اقتنص المركز الأول بفارق المواجهات المباشرة.

ويحتل نادي غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وهو قريب من مناطق الهبوط ، فالفارق بينه وبينها هو 7 نقاط فقط، وهو ما يشير إلى أهمية المباراة للفريقين وصعوبتها المنتظرة على الزمالك.

طاقم حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة

أحمد الغندور حكما للساحة

محمود أبو الرجال مساعدا أول

خالد حسين مساعدا ثانيا

أحمد العباسي حكما رابعا

صبحي العمراوي حكم فيديو

أحمد حمدي مساعد حكم فيديو.