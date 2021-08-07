/644183/طوكيو-2020-أمريكا-تحصد-الميدالية-الذهبية-بعد-هزيمة-فرنسا-فى-نهائى-كرة-السلة

توج منتخب أمريكا لكرة السلة بذهبية أولمبياد طوكيو المقامة حاليا في اليابان، بعد التفوق في المباراة النهائية على نظيره الفرنسي بنتيجة 87 -82 في قمة مثيرة صباح اليوم السبت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أمريكا حققت الذهبية الـ16 عشر لها بـ دورة الألعاب الأولمبية برياضة كُرة السلة، ما يمثل 80% من المنافسات على مدار التاريخ. ويعتبر هذا هو الذهب الرابع على التوالى للأمريكان في كرة السلة، منذ بكين 2008.

الربع الأول انتهى لصالح المنتخب الأمريكي بنتيجة 22-18، وواصلت أمريكا التفوق في الربع الثاني، حيث تقدمت 22-21 واستمر التقدم لنجوم العالم في الربع الثالث وقبل الأخير حيث أنهى نجوم الـNBA بنتيجة 27-24.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.