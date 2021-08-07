/644189/الوزارة-ستوفر-كتب-رائعة-وقنوات-مدرسية-طارق-شوقي-يحذر-الأهالي-من-الكتب-الخارجية-والدروس-الخصوصية

وجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نصيحة الى أولياء أمور تلاميذ نظام التعليم الجديد "تعليم ٢" الدارسين بالصفوف من KG1 حتى الصف الرابع الابتدائي، جاء ذلك خلال تصريحات رسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي في فيس بوك.

وزير التعليم يحذر الأهالي من الكتب الخارجية والدروس الخصوصية

وقال وزير التربية والتعليم:” إن التهافت من "مافيا الكتب الخارجية" و"مافيا الدروس الخصوصية" يخلق جوًا أقرب الى الجو الإجرامي بحثا عن أموالكم”، مضيفا:” أنتم لستم بحاجة الى الدروس الخصوصية ، ولستم بحاجة الى اى كتب اضافية خارجية وأنصحكم ألا تضيعوا اموالكم على أيهما”.

ووتابع :” سوف توفر الوزارة كتبا رائعة للطلاب ودليلا كاملا للمعلم ، وقنوات مدرستنا ١ لخدمتكم مجانيا بالاضافة الى قناة تليفزيونية مجانية جديدة "للمعلم وولى الأمر" لتوفير كل المصادر المطلوبة للتعلم الجيد”.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا:” أتمنى أن يشارك السادة أولياء الأمور بالوقت والجهد في متابعة تعليم أولادهم ، بدلا من الزج بهم في دروس يتم حجزها صيفا رغم التحذير من مخاطرها مرارا وتكرارا.

واشار وزير التربية والتعليم إلى أن ناشرو الكتب الخارجية ومعلمو الدروس الخصوصية يتهافتون على معرفة شكل المناهج الجديدة لترويج تجارتهم لكم ، رغم ان المناهج ليست سرًا عسكريا ولا يجب ان نتناول هذا على انه "تسريب" ولكنه "سرقة" في وضح النهار لمادة علمية وحقوق ملكية فكرية لمناهج تنفق عليها الدولة عن طريق تجار للاستيلاء على اموال الناس ، وأرجو ألا تشجعوا تجارتهم وسرقتهم لما لا يملكوه.