/644187/القاهرة-ليست-منهم-الأرصاد-تكشف-عن-المناطق-والمحافظات-التي-ستتعرض-للأمطار
قالت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر ، إن البلاد تشهد موجه شديدة الحرارة.
استمرار الموجة الحارة على البلاد
وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» والمذاع عبر قناة «دى إم سي»، أن هذه الموجة مستمرة حتى بعد غد الأحد.
وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن درجات الحرارة ارتفعت بشكل كبير على دول الشرق الأوسط وشرق وجنوب أوروبا.
وتابعت الدكتورة إيمان شاكر أن هناك بعض المناطق ستتعرض لأمطار مثل حلاب شلاتين، والمناطق بجنوب البلاد، ولكن القاهرة لن تصل لها أمطار، وما ينشر على السوشيال ميديا بتعرض القاهرة لأمطار غير صحيح.
وأكملت إيمان شاكر أن مصر أصبحت تشهد أحوال جوية جانحة، والصيف بمصر أصبح شديد الحرارة، وكشف أن ارتفاع حرارة الجو فى الصيف ليس له أى علاقة بأن الشتاء سيكون شديد الأمطار.
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