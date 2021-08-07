حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 8-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الأحد 8/8/2021

مهنياً: ابتعد عن المناقشات التي لا تعمل وركز على ما هو أكثر أهمية لصفقة أفضل.

عاطفياً: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك ، فعليك أخذ زمام المبادرة للبحث عن أسباب عدم الوقوع في المحرمات

صحياً: تبدأ في رؤية الحياة من وجهة نظر إيجابية

حظك اليوم برج الثور الأحد 8/8/2021

مهنياً: قد تواجه بعض الصعوبات في العمل ، لكن هذا لن يمنعك من تكليفك بالمهام كما ينبغي.

عاطفياً: كن مستعداً للرد على طلبات الشريك ، حتى لو وقع بعضها في ظروف مستحيلة

صحياً: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان قليلة الدسم

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 8/8/2021

مهنياً: يجب أن تستمع لنصائح الآخرين لأنهم أكثر خبرة منك في التعامل مع الأمور لتحقيق نتائج إيجابية.

عاطفياً: الرضا يسيطر على الموقف في العلاقة مع الشريك ، وهذا أمر جيد بالنسبة لما مرت به علاقتكما في الماضي.

صحياً: اعمل ببطء وهدوء وتصرف بوعي ، ستجد أن أعصابك تهدأ وتحسن صحتك بشكل ملحوظ

حظك اليوم برج السرطان الأحد 8/8/2021

مهنياً: قرارات صعبة ومصيرية تجد نفسك مجبراً على اتخاذها في ظل ظروف صعبة ، ولها تداعيات

عاطفياً: يمكن أن تظهر علاقة قديمة في المقدمة بعد فراغ ملحوظ ، لكن من الأفضل توضيح الصورة حتى لا تندم عليها.

صحياً: مرافقة الأصدقاء أو الأقارب في رحلات ترفيهية يضمن صحتك وحيويتك

حظك اليوم برج الأسد الأحد 8/8/2021

مهنياً: تمنحك أنشطتك المتعددة القوة أمام الآخرين ، لكن الأفضل ألا تضع كل توازنك في مواجهة واحدة

عاطفياً: كن عادلاً مع الشريك وامنحه المزيد من الوقت ، لأنهم ساعدوك كثيراً ويستحقون منك التضحيات.

صحياً: حاول أن تجعل حياتك أكثر انسجاماً لتحصل على الباقي الذي تستحقه بسبب مخاوفك الكثيرة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 8/8/2021

مهنياً: طبيعتك المتقلبة لن تساعدك كثيراً ، لذلك تحتاج إلى تغيير أولوياتك لتحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.

عاطفياً: حاول أن تكون صريحاً مع الشريك ، لأن الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً ، وكما يقولون ، “سلسلة الأكاذيب قصيرة”.

صحياً: يوم عظيم لتجديد نشاطك وزيادة حيويتك ، ويمكنك ممارسة الرياضة لتحسين الدورة الدموية

حظك اليوم برج الميزان الأحد 8/8/2021

مهنياً: قد تشعر بضرورة مواجهة الحقائق ، وسيكون ذلك في مصلحتك إذا كنت واثقاً من قدراتك المهنية والفكرية.

عاطفياً: لن تنجح الحالة المزاجية مع الشريك ، وستؤدي المزاجات القاسية إلى تهدئة العلاقة بينكما ، وعندها ستبدأ الاختلافات.

صحياً: أنت تعيش اليوم تحت الضغط ، فتجنب التعب ولا تحاول التوفيق بين جميع البيانات لأنك لا تستطيع التركيز أثناء وجودك في هذه الحالة.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 8/8/2021

مهنياً: حاول أن تفي بواجباتك على أكمل وجه تجاه عملاء أو جهات أو مؤسسات أو موظفين معينين ، ولا تؤجل أي شيء لأن الأنظار عليك وتراقب ما تفعله.

عاطفياً: تفضل الابتعاد عن صخب الحياة الاجتماعية والرضا عن بعض الأصدقاء المقربين لأنك تثق بهم والنصائح والاهتمام الذي يقدمونه لك.

صحياً: خذ وقتاً للراحة واستمتع بأشياء ممتعة في الحياة

حظك اليوم برج القوس الأحد 8/8/2021

مهنياً: لا تقم بأية مغامرة احترافية فالوضع الحالي ليس في مصلحتك

عاطفياً: تواجه مشاكل في العلاقة مع الشريك ، بسبب انعدام الثقة شبه التام بينكما

صحياً: الحفاظ على الصحة ناتج عن ممارسة الرياضة اليومية ، وخاصة في الصباح

حظك اليوم برج الجدي الأحد 8/8/2021

مهنياً: كفاءتك تثير إعجاب الجميع ، حيث يمكنك بسهولة تنفيذ كل ما هو مؤتمن عليك

عاطفياً: لا تفرط في الحب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة عابرة ، لأنهم من يفهم وضعك بشكل أفضل.

صحياً: التعرض لشمس الربيع مضر ويزيد من نسبة الضرر الذي يمكن أن يصيب بشرتك

حظك اليوم برج الدلو الأحد 8/8/2021

مهنياً: تبذل قصارى جهدك للتفوق على زملائك ، وهذه خطوة مهمة لمصلحتك

عاطفياً: علاقة جديدة مع شخص من خارجك ، لكن التخلص من الشريك القديم ليس بالأمر السهل

صحياً: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن درجات الحرارة المرتفعة ، فهذا أفضل لصحتك

حظك اليوم برج الحوت الأحد 8/8/2021

مهنياً: معالجة بعض القضايا بجدية أكبر هي أفضل طريقة لتحقيق أهدافك.

عاطفياً: فحص أسباب الخلاف مع الشريك يمنحك مساحة أكبر لقول الحقيقة

صحياً: يمكنك الحفاظ على حيويتك ، باتباع القواعد الأساسية لفهم أفضل للمشكلات الصحية التي قد تؤثر عليك.