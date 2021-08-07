/644181/البنك-العربي-الافريقي-الدولي--العملاء-مواعيدكم-مش-مظبوطة

البنك العربي الافريقي الدولي اشتكى منه العملاء البنك العربي الافريقي الدولي بسبب أن المواعيد غير مضبوطة ولهذا بدأو يسألوا عن مواعيد عمل البنك العربي الافريقي الدولي الفروع المختلفة وهذا ما نستعرضه في السطور المقبلة .

دوت الخليج مواعيد عمل البنك العربي الافريقي الدولي يكون مواعيد عمل البنك العربي الافريقي الدولي في جميع الفروع في مصر من 8.30 صباحًا إلى 4 مساءً. خدمة عملاء البنك العربي الافريقي من داخل مصر: 19555 من خارج مصر: 24886679 (202+) من داخل دولة الامارات: 8002242 (800AAIB)

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