/644180/البنك-الأهلي-المصري--خدمة-العملاء-ادتني-معلومات-غلط-عن-بطاقة-ميزة

البنك الأهلي المصري تقدم بطاقة ميزة التي اشتكى منها العملاء بسبب خدمة عملاء البنك الأهلي المصري حيث أن بعضهم تحدث إلى أرقام خدمة العملاء فوجدو اجابات خاطئة في البنك الأهلي المصري .

دوت الخليج البنك الأهلي المصري الأوراق المطلوبة صورة البطاقة الشخصية السارية او جواز السفر الموضح به الرقم القومي. أو يرجى زيارة اقرب فرع من فروع مصرفنا البنك الأهلي المصري مميزات بطاقة ميزة المدفوعة مقدما تمكنك من استقبال و صرف الحوالات بالجنية المصري على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك . الاستفادة من المعاملات اللاتلامسية للحفاظ علي سلامتك .

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