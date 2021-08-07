/644179/بنك-القاهرة--تقسيط-مشتريات-البطاقات-الائتمانية-يوجد-بها-مشكلة

بنك القاهرة اشتكى العملاء منه بسبب عدم علمهم بتفاصيل بنك القاهرة تقسيط مشتريات البطاقات الائتمانية ولهذا تنشر دوت الخليج كل التفاصيل التي تخص تقسيط مشتريات بنك القاهرة في البطاقات الائتمانية .

دوت الخليج بنك القاهرة بطاقات ائتمانية الحد الأدنى لتقسيط المعاملة ٥٠٠ جنيه مصري. والعرض ساري حتى نهاية شهر أغسطس ٢٠٢١ . بنك القاهرة تقسيط بطاقات الائتمانية المشتريات يستطيع عميل بنك القاهرة بتقسط مشترياتك بدون فوائد علي ٦ او ١٢ شهر من Dubai Phone من خلال هنــــــــــــــــــا (https://www.dubaiphone.net/ ) او من الفروع بدون حد اقصى لعدد المعاملات او اجمالي قيمة المشتريات.

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