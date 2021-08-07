/644178/المصرية-للاتصالات--ننشر-خطة-اسعار-شركة-المصرية-للاتصالات-WE

المصرية للاتصالات ننشر خطة أسعار شركة We المصرية للاتصالات لأنها من العروض الناجحة لدى شركة المصرية للاتصالات على مستوى باقي الشركات بشهادة العملاء .

دوت الخليج المصرية للاتصالات سعر خط الكارت سعر خط الكارت بيكون 76.56 جنية شامل الضريبة بدون اي دقائق او ميجا بايتس باقات We الشهرية باقات شهرية Nitro Prime Monthly ( Nitro 10 - Nitro 20 - Nitro 40 - Nitro 70 - Nitro 100 - Nitro 200 ) ومتاح ايضا باقه Nitro 450 بتوفرلنا 50000 ميجابايت اساسيه وبتوصل الي 100000 ميجابايت صالحه لمده 90 يوم . عروض شركة المصرية للاتصالات متاح اكتر من نظام للمكالمات منها كنترول تظبيط الجديد بيوفر باقات ( Tazbet 30– Tazbet 40 – Tazbet 70– Tazbet 110) كنترول اهلاوي بيوفر باقات ( Ahlawy 30 – Ahlawy 50 ) كنترول كيكس الجديد بيوفر باقات ( kix 17– kix 25 – kix 35 – kix 45 – kix 75)

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