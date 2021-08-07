مانفعتش معاه في الحلال.. طلقها واشتغلت معاه في الحرام

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في حادثة غريبة تندهش لها المسامع.. قام شخص بتطليق زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما كانت سبب في عدم استكمال الحياة مع بعضهم، وبعد الطلاق استعان نفس الرجل بطليقته للقيام بالسرقة، حيث وافقت على ما طلبه منها طليقها ، مقابل حصولها على مبالغ مالية، فقاما بسرقة مشغولات ذهبية، وبعض المحتويات الأخرى، من إحدى الشقق السكنية، إلا أن الأجهزة الأمنية، نجحت في كشف ملابسات الواقعة، وإلقاء القبض عليهما.

دوت الخليج

القبض على اللصان

هذا وتلقى قسم شرطة أول الرمل، بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها كسر باب الشقة سكنها، وسرقة بعض محتوياتها «كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية».

تحريات فريق البحث بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق بين إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الإسكندرية، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» – طليقته، مقيمان بمحافظة الإسكندرية.

اعترافات المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تمكنتا قوة أمنية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول بقيامه بالتوجه والدلوف للعقار محل البلاغ، مستغلًا عدم تواجد حارسه، وصعوده للشقة المشار إليها، وكسر بابها وسرقة محتوياتها المنوه عنها وفر هاربًا، وبإرشاده تم ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها بحوزته، بإحدى الشقق المستأجرة.

كما تم ضبط جزء من المسروقات، مخفى لدى المتهمة الثانية «سيئة النية»، وبمواجهة الأخيرة أقرت بعلمها بأن المضبوطات من متحصلات جريمة سرقة، كما أقر المتهمان بقيامهما بإنفاق باقي المبالغ المالية المستولى عليها، على احتياجتهما الشخصية.