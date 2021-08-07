أورنج تعاني من مشكلة هذه الفترة من عدم اجابة خدمة عملاء أورنج على العملاء واجابتهم على سعر الرسائل القصيرة ولهذا ننشر تفاصيل رسائل القصيرة من أورنج .

دوت الخليج اورنج سعر خدمة الرسائل القصيرة ستار وبيزنس للرسالة المحلية 30 قرش. للرسالة الدولية 2 جنيه . الكارت للرسالة المحلية 29 قرش. للرسالة الدولية 2 جنيه . أورنج الرسائل القصيرة *NM# اكتب مضمون الرسالة هنا. وخدمة SMS تعطيك أيضا ميزة إرسال رسائل لأى عدد من الناس عبر العالم بسعر الرسالة القصيرة الدولية. ولكن تأكد أنك حددت رقم المرسل إليه تحديدا كاملا كالتالي: (00) ثم كود الدولة وكود النظام الدولي لاتصالات المحمول GSM ثم رقم التليفون المحمول المرسل إليه: 00 + رقم الموبايل + كود الشبكة + كود البلد أيضاً إذا كنت تريد تأجيل توصيل رسالتك لمدة خمس ساعات مثلاً، أكتب ما يلى قبل نص الرسالة *DEF 5#

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أورنج .. العملاء: ما سعر الرسائل القصيرة ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.