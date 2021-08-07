صور «رسو» مركب خوفو داخل المتحف المصري

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يرصد موقع دوت الخليج ابرز صور رسو مركب خوفو التي عثر عليها عام 1954، بالجهة الجنوبية لهرم خوفو في المتحف المصري، بعد نقلها من داخل متحفها بمنطقة آثار الهرم.
وتم ذلك باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، والتي تم استقدامها خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئتها دون تفكيك، لمكان عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير.
هذا وكثفت الأجهزة التنفيذية التابعة لمحافظة الجيزة ورجال الشرطة جهودهم لاستقبال العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، والتي تم استقدامها خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئتها دون تفكيك، لمكان عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير.
وبلغ طول مسار المركب من موقعه الحالي بجوار الهرم الأكبر وحتى المتحف الكبير 7 - 8 كيلو مترات.
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